الإتحاد الإسباني يؤكد على تعيين هيرنانديز حكماً لكلاسيكو البرنابيو

أكد الإتحاد الإسباني لكرة القدم على إختيار الحكم الدولي هيرنانديز هيرنانديز من أجل قيادة مباراة الكلاسيكو والتي ستكون يوم 23 أبريل المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.

وجاء ذلك من خلال الموقع الرسمي للاتحاد الذي نشر أسماء الحكام للمباريات بالجولة 33 والتي توجد بها المباراة.

ويساعد هيرنانديز بتلك المباراة كلاً من تيودور سوبرينو ، خوسيه انريكي نارانخو وحكم رابع هو ألكسندر ألمان.

وكان هناك خلاف كبير بين إدارتي ناديي ريال مدريد وبرشلونة على اختيار ذلك الحكم لتلك المباراة نظراً لما قرره من أخطاء على مدار مبارياتهما السابقة.