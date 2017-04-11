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السيتي يرصد 35 مليون يورو لضم نجم موناكو

السيتي يرصد 35 مليون يورو لضم نجم موناكو

By admin
11 أبريل، 2017
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يجهز مانشستر سيتي الإنكليزي مبلغا ماليا قدره 35 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات مدافع موناكو بنيامين ميندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي أن اللاعب الشاب قدم موسما مميزا مع موناكو خلال الفترة الماضية وصار هدفا للعديد من الأندية التي تسعى لضمه خلال الفترة المقبلة.
ويسعى السيتي لضم اللاعب ليحل محل غايل كليتشي الذي سيرحل عن صفوف السيتي نهاية الموسم الحالي.
ويأمل السيتي في حسم التعاقد مع مدافع موناكو الذي يسعى تشيلسي لخطفه أيضا.
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