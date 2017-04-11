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برانديلي : كفة برشلونة واليوفي متساوية في التأهل

برانديلي : كفة برشلونة واليوفي متساوية في التأهل

By admin
11 أبريل، 2017
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قال الإيطالي تشيزاري برانديلي مدرب المنتخب الإيطالي السابق أن كفة يوفنتوس متساوية مع برشلونة الإسباني من اجل تحديد المتأهل بينهما في دوري الابطال الاوروبي .
ويذكر أن مباراة الذهاب في دور ربع النهائي ستقام اليوم بين الفريقين على ملعب يوفنتوس آرينا في إيطاليا .
ونقلت مجلة  IL MATTINO الإيطالية تصريحات برانديلي والذي قال : ضد برشلونة , يوفنتوس ليس مرشح دائماً وارى أن كفة الفريقان متساوية بنسبة 50 الى 50 من اجل تحديد المتأهل الى دور نصف النهائي .
وتابع برانديلي : سيصنع يوفنتوس الفارق ويتأهل في حال أحدث إختلاف في أدائه ونجح في اللعب بصورة مثالية ضد البارسا .
وتحدث برانديلي عن لورينزو إنسيني لاعب نابولي قائلاً : أعرف إنسيني جيداً لأنه تواجد مع المنتخب الإيطالي في كأس العالم 2014 وأدركت أنه لاعب يمكنه صنع الفارق .
واضاف مدرب إيطاليا السابق : إنسيني يملك قدرات جيدة قادرة على جعله لاعب مميز وسيكون لاعب مهم لنابولي وللمنتخب الإيطالي مستقبلاً .
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