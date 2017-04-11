برانديلي : كفة برشلونة واليوفي متساوية في التأهل

قال الإيطالي تشيزاري برانديلي مدرب المنتخب الإيطالي السابق أن كفة يوفنتوس متساوية مع برشلونة الإسباني من اجل تحديد المتأهل بينهما في دوري الابطال الاوروبي .

ويذكر أن مباراة الذهاب في دور ربع النهائي ستقام اليوم بين الفريقين على ملعب يوفنتوس آرينا في إيطاليا .

ونقلت مجلة IL MATTINO الإيطالية تصريحات برانديلي والذي قال : ضد برشلونة , يوفنتوس ليس مرشح دائماً وارى أن كفة الفريقان متساوية بنسبة 50 الى 50 من اجل تحديد المتأهل الى دور نصف النهائي .

وتابع برانديلي : سيصنع يوفنتوس الفارق ويتأهل في حال أحدث إختلاف في أدائه ونجح في اللعب بصورة مثالية ضد البارسا .

وتحدث برانديلي عن لورينزو إنسيني لاعب نابولي قائلاً : أعرف إنسيني جيداً لأنه تواجد مع المنتخب الإيطالي في كأس العالم 2014 وأدركت أنه لاعب يمكنه صنع الفارق .

واضاف مدرب إيطاليا السابق : إنسيني يملك قدرات جيدة قادرة على جعله لاعب مميز وسيكون لاعب مهم لنابولي وللمنتخب الإيطالي مستقبلاً .