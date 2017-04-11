بعد الهزيمة.. فينغر: لا أريد الحديث عن مستقبلي مع أرسنال

أكد المدرب الفرنسي آرسن فينغر مدرب فريقأرسنال الإنجليزي أنه يشعر بإحباط شديد نتيجة لخسارة فريقه أمام كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة.

وقال مورينيو في تصريحات للصحفيين بعد المباراة:” بكل صراحة أنا محبط من هزيمة الليلة، فمنذ وقت طويل لم نخسر مباراة بالطريقة التي خسرنا بها اليوم، هذا محبط للغاية.”

وأضاف مورينيو:” سيكون من غير الملائم الحديث عن مستقبلي بعد مباراة اليوم، فمن المؤلم خسارة مباراة مثل تلك، المراكز الأربعة الاولى اصبحت صعبة للغاية.”

وقامت بعض من جماهير أرسنال بالهجوم على حافلة ارسنال بعد المباراة مطالبة فينجر وبعض اللاعبين بالرحيل:” أريد من الجماهير أن تدعم الفريق، أنا أعلم أن الأمر محبط وافهم ذلك.”

يذكر أن أرسنال تراجع للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مبتعدًا أكثر عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.