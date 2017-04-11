الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيملاعب العالم
بيريز يخبر زيدان بصفقتي الصيف الناريتين

بيريز يخبر زيدان بصفقتي الصيف الناريتين

By admin
11 أبريل، 2017
1347
0
Share:
أخبر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بصفقتي الصيف المقبل الناريتين من أجل تدعيم الفريق الموسم المقبل.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن الصفقتين هما الحارس الإسباني الدولي ديفيد دي خيا والجناح البلجيكي ادين هازارد من مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنكليزيين.
وهناك استقرار كبير من طرف بيريز للحصول على تلك الصفقتين وقد تكلف خزينة الميرينغي بالميركاتو الصيفي 140 مليون يورو.
الحارس دي خيا قد ينتقل إلي الريال خاصة بعد أن وضع المدرب خوسيه مورينيو بالأمس الحارس البديل الأرجنتيني سيرخيو روميرو كلاعب أساسي أمام سندرلاند  رغم وصف غيابه بأنه بسبب إصابة خفيفة.
الموضوع السابق

هاري كين : توتنهام لايزال في سباق ...

الموضوع التالي

سامباولي الأوفر حظا وسيميوني يبتعد عن تدريب ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017