بيريز يخبر زيدان بصفقتي الصيف الناريتين

أخبر فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بصفقتي الصيف المقبل الناريتين من أجل تدعيم الفريق الموسم المقبل.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن الصفقتين هما الحارس الإسباني الدولي ديفيد دي خيا والجناح البلجيكي ادين هازارد من مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنكليزيين.

وهناك استقرار كبير من طرف بيريز للحصول على تلك الصفقتين وقد تكلف خزينة الميرينغي بالميركاتو الصيفي 140 مليون يورو.

الحارس دي خيا قد ينتقل إلي الريال خاصة بعد أن وضع المدرب خوسيه مورينيو بالأمس الحارس البديل الأرجنتيني سيرخيو روميرو كلاعب أساسي أمام سندرلاند رغم وصف غيابه بأنه بسبب إصابة خفيفة.