ثقة مدريدية من التعاقد مع نجم تشيلسي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد الإسباني يثق بشدة في إمكانية التعاقد مع البلجيكي إيدين هازار نجم نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط هازار خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى النادي الملكي، خاصة مع تألقه الكبير خلال الموسم الحالي مع البلوز، وتسجيل 14 هدف وصناعة خمسة آخرين في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن ريال مدريد وضع هازار على رأس قائمة التعاقدات للموسم المقبل، ويبدو الملكي مستعدًا ليجعل الدولي البلجيكي أغلى لاعب في العالم.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد يشعر بأن هازار قد يرغب في الرحيل في حالة تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

وسيحاول تشيلسي إقناع نجم الفريق بالبقاء لأطول فترة ممكنة، وتقديم عقد جديد سيحصل بموجبه على 300 ألف إسترليني أسبوعيًا، لكن ريال مدريد سيحاول إغراء تشيلسي بإقحام المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، المرغوب من جانب البلوز في الصفقة.