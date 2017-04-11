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ثلاث دول تتقدم بطلب استضافة مشتركة لكأس العالم 2026

ثلاث دول تتقدم بطلب استضافة مشتركة لكأس العالم 2026

By admin
11 أبريل، 2017
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عن رغبتهم في التقدم بملف مشترك لاستضافة منافسات كأس العالم 2026.

وسيكون كأس العالم 2026 حدثًا تاريخيًا، حيث سيشهد لأول مرة زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 منتخب إلى 48 منتخبًا، وفي حالة فوز الملف المقترح سيصبح أول كأس عالم تستضيفه ثلاث دول دفعة واحدة.

ولا تستطيع البلدان الأوروبية أو الأسيوية التقدم بطلبات لاستضافة كأس العالم 2026، وذلك بسبب سياسة الفيفا الجديدة في تدوير استضافة المونديال على كافة القارات.

وستستضيف القارة العجوز بطولة 2018 ممثلة في روسيا، فيما ستستضيف آسيا بطولة 2022 ممثلة في قطر.

وأعلنت البلدان الثلاث من اتحاد الكونكاكاف عن خطة استضافة المونديال، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم مساء الاثنين في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال سونيل جولاتي رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم في تصريحات صحفية: “الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أثبتوا فرديًا قدراتهم الكبيرة على استضافة أحداث عالمية”.

وأضاف: “حين تتوحد هذه البلاد الثلاث، كما سنفعل في 2026، فلا يوجد أي مجال للشك أن أمريكا والمكسيك وكندا سيقدمون تجربة استثنائية، ستحتفل بكرة القدم وتخدم اللاعبين والمشجعين وكافة شركائنا”.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” سيعلن عن مستضيف كأس العالم 2026 في 2020.

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