رسميا..إقالة باوزا من تدريب المنتخب الأرجنتيني

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشكل رسمي عن إقالة إدغاردو باوزا من تدريب المنتخب الأول لكرة القدم، بعد النتائج السيئة للفريق خلال تصفيات كأس العالم، روسيا 2018.

وأكدت وسائل إعلام أرجنتينية أن اتحاد الكرة توصل لاتفاق بالتراضي مع باوزا من أجل إنهاء فترته مع راقصي التانجو.

ووفقًا لموقع “أنفوباي” الأرجنتيني، فإن كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني اجمع مع جوستافو ليسكوفيتش وكيل أعمال باوزا، وتوصل معه لاتفاق بشأن رحيل المدرب عن المنتخب.

وقال تابيا في تصريحات صحفية: “لقد أخبرنا إدغاردو باوزا بأنه لم يعد مدرب الفريق الوطني”.

وسيعقد تابيا مؤتمرًا صحفيًا اليوم، الثلاثاء، للكشف عن كافة الأمور المتعلقة بإقالة باوزا، وربما يتم الإعلان خلاله عن المرشحين لخلافته.

وخاض المنتخب الأرجنتيني ثمان مباريات تحت قيادة باوزا، فاز في ثلاث منها مقابل تعادلين وثلاث هزائم، ليحتل رفاق ميسي المركز الخامس في ترتيب تصفيات مجموعة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال المقبل، برصيد 22 نقطة فقط.