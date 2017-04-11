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سوق المراهنات تكشف عن المفضل للفوز بين اليوفي والبارسا

سوق المراهنات تكشف عن المفضل للفوز بين اليوفي والبارسا

By admin
11 أبريل، 2017
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كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن المفضل لدى سوق المراهنات في الساعات الماضية قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني ببطولة دوري الأبطال الأوروبي.
وقالت الصحيفة أن النتائج النهائية كانت بها تساوي كبير في فرص الفريقين من أجل حسم المباراة الأولى والتي ستكون على ملعب يوفنتوس أرينا مساء اليوم.
وكانت النتائج كالآتي:-
– Bet365: يوفنتوس (2.75) X  برشلونة (2.75)
– Betfair: يوفنتوس (2.70) X  برشلونة (2.75)
– Bwin: يوفنتوس (2.75) X برشلونة (2.75)
– William Hill: يوفنتوس (2.70) X برشلونة (2.70)
– 888sport: يوفنتوس (2.65) X  برشلونة (2.75)
– Suertia: يوفنتوس (2.65)  X برشلونة (2.75)
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