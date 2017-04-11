سيميوني يستدعي غايتان في قائمة الأتليتي لمواجهة ليستر

أستدعى المدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني لأتليتكو مدريد الإسباني مواطنه نيكولاس غايتان في القائمة التي ستخوض غداً مباراة ليستر سيتي الإنجليزي في بطولة دوري الأبطال الأوروبي.

القائمة شهدت استبعاد خمسة لاعبين بسبب الإصابات المختلفة وهم ميغيل انخل مويا ، تياغو مينديز ، شيم فرساليكو ، كيفن غاميرو ، اوغوستو فرنانديز.

لتصبح القائمة بها كلاً من بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية:-

حراسة المرمى: اوبلاك ، موريرا.

الدفاع: غودين ، فيليبي ، سافيتش ، لوكاس هيرنانديز ، خوانفران ، خيمينيز.

الوسط: كوكي ، ساؤول ، غابي ، تشيرشي ، بارتي ، غايتان.

الهجوم: غريزمان ، توريس ، كوريا.