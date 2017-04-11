فلاميني : أتفهم المعاناة والتي يعاني منها فينغر مع آرسنال

أكد الفرنسي ماثيو فلاميني لاعب آرسنال الإنجليزي السابق ولاعب كريستال بالاس الحالي أنه يشعر بالمعاناة والتي يعيشها مواطنه آرسن فينغر مدرب الجانرز بسبب سوء النتائج .

وكان آرسنال تعرض لهزيمة قاسية من كريستال بالاس بثلاثية مقابل لاشئ أمس الإثنين في الدوري الإنجليزي .

ونقلت صحيفة الإكسبريس تصريحات فلاميني والذي قال : رأيي ليس مهم وقضيت أوقات رائعة مع المدرب فينغر وهو فعل الكثير من أجلي ولعبت في الكثير من السنوات تحت قيادته , انا أدين له بالكثير .

واضاف فلاميني : أتفهم جيداً الإحباط والذي تعيشه جماهير آرسنال وهم يريدون فريقهم يفوز لأنه فريق كبير , الامر ليس سهلاً .

وأكمل نجم آرسنال السابق حديثه قائلاً : عندما تكون في فريق كبير فأنت تتطلع دائماً الى الفوز والفريق يملك جودة جيدة لتحقيق النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة .