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فلاميني : أتفهم المعاناة والتي يعاني منها فينغر مع آرسنال

فلاميني : أتفهم المعاناة والتي يعاني منها فينغر مع آرسنال

By admin
11 أبريل، 2017
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أكد الفرنسي ماثيو فلاميني لاعب آرسنال الإنجليزي السابق ولاعب كريستال بالاس الحالي أنه يشعر بالمعاناة والتي يعيشها مواطنه آرسن فينغر مدرب الجانرز بسبب سوء النتائج .
وكان آرسنال تعرض لهزيمة قاسية من كريستال بالاس بثلاثية مقابل لاشئ أمس الإثنين في الدوري الإنجليزي .
ونقلت صحيفة الإكسبريس تصريحات فلاميني والذي قال : رأيي ليس مهم وقضيت أوقات رائعة مع المدرب فينغر وهو فعل الكثير من أجلي ولعبت في الكثير من السنوات تحت قيادته , انا أدين له بالكثير .
واضاف فلاميني : أتفهم جيداً الإحباط والذي تعيشه جماهير آرسنال وهم يريدون فريقهم يفوز لأنه فريق كبير , الامر ليس سهلاً .
وأكمل نجم آرسنال السابق حديثه قائلاً : عندما تكون في فريق كبير فأنت تتطلع دائماً الى الفوز والفريق يملك جودة جيدة لتحقيق النتائج الإيجابية في الفترة المقبلة .
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