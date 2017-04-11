فيراتي: أريد اللعب مع نيمار

في ظل استمرار ظهور التقارير التي تتكهن بإمكانية انتقاله إلى برشلونة في الصيف المقبل، أعرب نجم وسط باريس سان جيرمان ماركو فيرَّاتِّي عن رغبته في اللعب بجوار النجم البرازيلي نيمار، لكن في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.

وكان اللاعبان قد تواجها في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أسابيع، حين استطاع الكتلونيين بفضل تألق نيمار قلب تأخرهم في الذهاب برباعية نظيفة إلى فوز وتأهل تاريخي في الإياب بسداسية لهدف.

ولدى سؤاله من شبكة بي إن سبورتس عن الصفقة الحلم التي يتمناها في صفوف باريس سان جيرمان، قال فيرَّاتِّي “من سأختار للانضمام إلى باريس سان جيرمان؟ نيمار. إنه لاعب شاب وكان مذهلًا في كلتا مباراتينا ضد البرسا”.

“هذا العام استطاع أن يصل إلى بعد مذهل. إنه في مستوى ليونيل ميسي، وهو في مثل سني وسيكون لاعبًا عظيمًا للمستقبل”.

يُذكر أن نجم سانتوس الأسبق وقع قبل ستة أشهر على عقد جديد يبقيه في برشلونة حتى 2021.

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