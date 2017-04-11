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فينتورا : مباراة اليوفي والبارسا ستكون جميلة

فينتورا : مباراة اليوفي والبارسا ستكون جميلة

By admin
11 أبريل، 2017
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أكد جيامبييرو فينتورا مدرب المنتخب الإيطالي أنه يتوجه بالشكر الى الاندية الإيطالية والتي ترسل لاعبيها لمنتخب الأتزوري من اجل إقامة المعسكرات وتجربة بعض الامور .
ونقل موقع فوتبول إيطاليا تصريحات فينتورا والذي قال : كل مرة احصل فيها على فرصة إقامة معسكرات هامة للمنتخب الإيطالي ويتم إرسال اللاعبين للمنتخب من اجل تجربة بعض الاشياء اتوجه بالشكر الى المدربين وروؤساء الاندية .
واضاف فينتورا : نريد أن نعطي الاولوية للاندية وان نقوم بتنسيق موعد المعسكرات مع الاندية لإعتبار أنهم يخوضون مباريات الدوري الإيطالي بالإضافة الى المسابقات الاوروبية .
وتابع فينتورا : هناك 3 مباريات في قبل مواجهة إسبانيا حيث سنواجه سان مارينو ودياً والاوروغواي ودياً .
وتحدث مدرب إيطاليا عن مباراة يوفنتوس وبرشلونة قائلاً : أنا اعتذر لأنني لست في مدينة تورينو لمتابعة المباراة وهذه المباريات تمثل اهمية كبرى لكرة القدم .
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