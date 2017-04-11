كاريك قد ينهي مسيرته بنهاية الموسم بعد رفضه عرض نيوكاسل

استبعد ماكيل كاريك متوسط ميدان مانشستر يونايتد فكرة الانتقال لنيوكاسل في نهاية الموسم وأكد إنهاء مسيرته في اللحظة التي تنتهي فيها مسيرته مع مانشستر يونايتد.

ينتهي عقد اللعب صاحب الـ35 عاماً مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الحالي ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن مستقبله مع النادي.

بدأ كاريك مسيرته الكروية في صفوف نيوكاسل يونايتد لكنه أكد أنه لن يستكيع إنهاء مسيرته في صفوف الماجبايز.

أضاف كاريك أنه كان مشجعاً لنيوكاسل يونايتد في صغره ولكن حلم باللعب في صفوف مانشستر يونايتد ولن يلعب بقميص أي نادي آخر في انجلترا.

شارك كاريك مع مانشستر يونايتد في 27 مباراة سجل خلالها هدف واحد وصنع آخر.

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