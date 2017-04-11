ليبي: هذا هو سلاح يوفنتوس ضد برشلونة

ما زال الجدل قائمًا بشأن وضع ميلان مع ملاكه الجدد المنتظر إتمام استحواذهم على النادي خلال الأيام القادمة، وذلك عبر مجموعة روسونيري سبورت لوكسمبورج التي يقودها الصيني يونج هونج لي.

وقد علَّق الإيطالي المخضرم مارتشيلُّو ليبِّي، والذي يُشرف على تدريب المنتخب الصيني، على القضية مؤكدًا بشكل قاطع جهل الجميع في الصين بالمستثمرين الذين يوشكون على امتلاك النادي الإيطالي المتوج 7 مرات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث قال لـ سبورت إيطاليا “يجب أن نضع حدًا نهائيًا للنقاش الدائر حول بيع النادي. لا أحد في الصين يعرف من هؤلاء الناس، بينما مجموعة سونينج التي قامت بشراء الإنتر معروفة للجميع بشكل جيد”.

أما عن يوفنتوس، الذي أحرز معه ليبِّي ثاني وآخر لقب ناله النادي في دوري الأبطال عام 1996، فيرى بطل العالم 2006 مع منتخب إيطاليا أن البيانكونيري يملكون حظوظًا كبيرة للتتويج بالبطولة عبر مشوار يبدأ من مواجهة برشلونة في ذهاب ربع النهائي الليلة.

“قراءة يوفي – برشلونة تعتمد على عاملين، النمو الكبير لليوفي والتراجع الطفيف لبرشلونة، والذي لم يعد كالسابق مثله مثل أندية أخرى، وهنا أقصد ريال مدريد وبايرن ميونخ”.

“هناك المزيد من الأسباب للتحلي بالأمل. اليوفي ليس في مستوى برشلونة الذي يملك أفضل ثلاثي هجوم في العالم، لكن اليوفي يملك قدرة على التماسك لا يملكها أي فريق آخر”.

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