تلقى نادي بايرن ميونيخ الألماني أخبار سعيدة صباح الثلاثاء حيث أن المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي قد عاد للتدريبات من أجل الاستعداد لمباراة دوري أبطال أوروبا المنتظرة أمام ريال مدريد الإسباني مساء الأربعاء.

كان الدولي البولندي قد خرج من مران الفريق يوم الأثنين بسبب الإصابة حيث كان قد تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام بوروسيا دورتموند بالدوري الألماني، والتي انتهت بفوز العملاق البافاري بنتيجة 4-1.

وبالرغم من تصريح المدرب الإيطالي كارلو أنشيولتي المدير الفني للفريق أن الإصابة بسيطة وهي كدمة في الكتف إلا أن اللاعب لم يتمكن من استكمال التدريبات، ولكن يبدو أن الأمر قد تحسن اليوم وقد يكون جاهزًا أمام النادي الملكي.

يعاني العملاق البافاري مؤخرًا من الكثير من الإصابة حيث أن بالفترة الماضية أُصيب الحارس مانويل نوير وأيضًا دوجلاس كوستا ولكنهما سيكونا جاهزان من أجل المباراة.

بينما سيغيب المدافع ماتس هوميلز الذي تعرض لإصابة في الكاحل بالتدريبات منذ أيام أيضًا ولكن النادي قد أعلن أنه لن يلحق بالمباراة.

يذكر أن النادي الألماني قد تأهل من دور الـ16 على حساب أرسنال الإنجليزي بنتيجة 10-2 في مجموع المبارتين بينما تأهل الميرنجي مدريد على حساب نابولي بنتيجة 6-2.

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