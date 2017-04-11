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مانشستر يونايتد يرسل كشافيه لمراقبة نجم نابولي

مانشستر يونايتد يرسل كشافيه لمراقبة نجم نابولي

By admin
11 أبريل، 2017
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أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ارسل كشافيه لمراقبة اللاعب البلجيكي دريس ميرتينز مهاجم فريق نابولي الإيطالي.

وأشارت صحيفة “صن” الإنجليزية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن كشافي مانشستر يونايتد تواجدوا في مباراة نابولي الأخيرة أمام لاتسيو، لمراقبة ميرتينز على ارض الواقع.

وأضاف التقرير ميرتينز لديه اتفاق سابق مع مانشستر يونايتد وهو ما قد يجعله يتم الانتقال النهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع التقرير ان ميرتينز الذي ينتهي عقده في صيف 2018، لديه شرط جزائي في عقده يصل إلى 30 مليون إسترليني، وهو ما قد يسهل الامور على النادي الإنجليزي للحصول على توقيعه.

يذكر أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، أكد على اعجابه بإمكانيات المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز مشيرًا إلى قدرته لاحراز 20 هدف في الموسم مع الفريق.

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