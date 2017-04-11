مهاجم أرسنال على ردار باريس سان جيرمان بميركاتو الصيف

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتعزيز خطوطه الهجومية خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل وذلك بعد الأداء المتذبذب الذي ظهر به الفريق هذا الموسم خاصة في صراع الدوري الفرنسي والخروج المُهين من دوري أبطال أوروبا على يد برشلونة الإسباني.

يأتي ذلك برغبة المدرب الإسباني يوناي إيمري الذي تولى قيادة الفريق بالصيف الماضي بعد أن حقق مجد كبير مع إشبيلية وفاز معه بالدوري الأوروبي ثلاث مرات متتالية.

وفي ظل ذلك يهتم المدرب الإسباني بالتعاقد مع المهاجم لوكاس بيريز لاعب نادي أرسنال الحالي والذي كان قد أكد من فترة أنه غير سعيد مع الجانرز خاصة في ظل عدم مشاركته بصفة أساسية تحت قيادة المخضرم أرسين فينجر.

كان النجم الإسباني قد انضم للفريق اللندني بالصيف الماضي قادمًا من ديبورتيفو لاكرونيا الذي تألق معه موسم 2015-2016، ولكنه وجد الأمور صعبة في قلعة الإمارات خاصة في الفترة الأخيرة بعد عودة الإنجليزي ويلبيك من الإصابة.

يسعى اللاعب لتقديم مستوى جيد بالموسم المقبل حيث أنه يتمنى أن يكون ضمن تشكيل المتادور الإسباني للمشاركة في كأس العالم 2018 روسيا، وقلة اللعب والمشاركة مع الغانرز تقف أمام ذلك بكل تأكيد.

لذلك يرغب في فرصة أخرى بنادي آخل خاصة وأن إيمري كان معجب به كثيرًا حينما كان مدربًا للنادي الأندلسي الموسم الماضي.

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم للجانرز مقابل 17 مليون جنيه إستيرليني تقريبًا ومن المتوقع أن يكون أول الراحلين عن الفريق الصيف المقبل بالإضافة إلى بعض النجوم الذين قد يتركوا ملعب الإمارات وأبرزهم ألكسيس سانشيز ومسعود أوزيل.