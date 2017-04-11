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مهاجم تشيلسي المعار يعترف بحبه لآرسنال ولأسطورته

مهاجم تشيلسي المعار يعترف بحبه لآرسنال ولأسطورته

By admin
11 أبريل، 2017
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صرح الإنجليزي تامي أبراهام مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي والمعار حالياً الى فريق بريستول سيتي الإنجليزي أنه اعتاد على تشجيع نادي آرسنال الإنجليزي حينما كان صغيراً .
ويذكر أن أبراهام صاحب ال19 عام يقدم أداء إيجابي له مع فريق بريستول سيتي في الفترة الحالية .
ونقل بريستول بوست تصريحات أبراهام والذي قال : لكي أكون أميناً معكم , لقد كنت مشجع لنادي آرسنال , وهذا لم يتغير عندما لعبت في تشيلسي .
واضاف مهاجم بريستول سيتي : عندما تكون صغير أنت تختار الفريق والذي ستشجعه ولكن الامر يتعلق بعائلتي فهم يشجعون آرسنال .
وأكمل أبراهام حديثه قائلاً : لقد أحببت تيري هنري وكان مثلي الأعلى , وأطمح الى أن أكون مثله وربما أفضل .
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