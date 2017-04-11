مهاجم تشيلسي المعار يعترف بحبه لآرسنال ولأسطورته

صرح الإنجليزي تامي أبراهام مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي والمعار حالياً الى فريق بريستول سيتي الإنجليزي أنه اعتاد على تشجيع نادي آرسنال الإنجليزي حينما كان صغيراً .

ويذكر أن أبراهام صاحب ال19 عام يقدم أداء إيجابي له مع فريق بريستول سيتي في الفترة الحالية .

ونقل بريستول بوست تصريحات أبراهام والذي قال : لكي أكون أميناً معكم , لقد كنت مشجع لنادي آرسنال , وهذا لم يتغير عندما لعبت في تشيلسي .

واضاف مهاجم بريستول سيتي : عندما تكون صغير أنت تختار الفريق والذي ستشجعه ولكن الامر يتعلق بعائلتي فهم يشجعون آرسنال .

وأكمل أبراهام حديثه قائلاً : لقد أحببت تيري هنري وكان مثلي الأعلى , وأطمح الى أن أكون مثله وربما أفضل .