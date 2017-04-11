قالت آخر التقارير الصادرة من إيطاليا أن الملاك الصينيين المنتظر استحواذهم على ميلان هذا الأسبوع يفكرون في استبدال المدرب الحالي للفريق الأول فينتشينزو مونتيلَّا بمواطنه روبيرتو مانشيني.

حيث يُنتظر أن تتم مجموعة روسونيري سبورت لوكسمبورج التي يقودها يونج هونج لي عملية نقل ملكية النادي الإيطالي لصالحها خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أكثر من 30 عامًا للروسونيري تحت قيادة عائلة بيرلسكوني.

طبقًا لما ذكرته صحيفة توتو سبورت في عددها الصادر صباح اليوم، يستعد ماركو فاسُّوني وماسيميليانو ميرابيلِّي عضوي مجلس الإدارة الجديدة للنادي لاستغلال علاقتهما الجيدة بمدرب عملا معه في الإنتر خلال فترته الأولى بين عامي 2004 و2008.

وتعتقد توتو سبورت أن الملاك الجدد يرون في المدرب الأسبق لمانشستر سيتي وفناربخشه خيارًا أنسب لميلان من المدرب الحالي مونتيلَّا الذي لا يبدو أن يونج هونج لي وشركاءه مقتنعون بعمله حتى الآن مع الفريق الذي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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