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هاري كين : توتنهام لايزال في سباق المنافسة على البريميرليغ

هاري كين : توتنهام لايزال في سباق المنافسة على البريميرليغ

By admin
11 أبريل، 2017
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أكد اللاعب الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أن فريقه لايزال في سباق المنافسة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي .
ويبتعد توتنهام عن المتصدر تشيلسي بفارق سبعة نقاط في الفترة الحالية .
ونقلت صحيفة الميرور الإنجليزية تصريحات هاري كين والذي قال : لقد قلت من قبل أنه اذا أراد الفريق أن ينافس على لقب الدوري الإنجليزي فهو بحاجة الى لاعبين إثنين أو ثلاثة من اجل تحقيق النتائج المرجوة .
واضاف كين : اذا كان هناك أكثر من لاعب قادرين على تسجيل 20 هدف في الموسم الواحد , فهذا بكل تأكيد سيساعد الفريق .
وأكمل مهاجم توتنهام حديثه قائلاً : اذا نظرت الى ثمانية مباريات غبت فيهم عن الفريق بسبب الإصابة ستجد أن السبيرز فازوا في خمسة لقاءات وتعادلوا في ثلاث مباريات .
وتابع كين : لايزال توتنهام يفوز في المباريات ويحقق النتائج الإيجابية ويسجل الاهداف ومن المهم الإستمرار على هذا النهج للفترة المقبلة لوضع مزيد من الضغط على تشيلسي .
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