هاري كين : توتنهام لايزال في سباق المنافسة على البريميرليغ

أكد اللاعب الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أن فريقه لايزال في سباق المنافسة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي .

ويبتعد توتنهام عن المتصدر تشيلسي بفارق سبعة نقاط في الفترة الحالية .

ونقلت صحيفة الميرور الإنجليزية تصريحات هاري كين والذي قال : لقد قلت من قبل أنه اذا أراد الفريق أن ينافس على لقب الدوري الإنجليزي فهو بحاجة الى لاعبين إثنين أو ثلاثة من اجل تحقيق النتائج المرجوة .

واضاف كين : اذا كان هناك أكثر من لاعب قادرين على تسجيل 20 هدف في الموسم الواحد , فهذا بكل تأكيد سيساعد الفريق .

وأكمل مهاجم توتنهام حديثه قائلاً : اذا نظرت الى ثمانية مباريات غبت فيهم عن الفريق بسبب الإصابة ستجد أن السبيرز فازوا في خمسة لقاءات وتعادلوا في ثلاث مباريات .

وتابع كين : لايزال توتنهام يفوز في المباريات ويحقق النتائج الإيجابية ويسجل الاهداف ومن المهم الإستمرار على هذا النهج للفترة المقبلة لوضع مزيد من الضغط على تشيلسي .