والد نيمار يتجاهل عقوبته .. ويؤكد على تركيزه أمام اليوفي

تجاهل والد اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي برشلونة الإسباني عقوبة نجله التي ينتظرها خلال الدقائق القادمة في الدوري.

وأكد بحسب صحيفة سبورت الكتالونية على أن البرازيلي يركز بشكل كبير على مواجهة يوفنتوس اليوم في إيطاليا ببطولة دوري الأبطال الأوروبي.

وفور وصوله إلى إيطالي قال والد نيمار إلى الصحفيين: نيمار يشعر بثقة كبيرة ، ويريد أن يحرز الأهداف.

نيمار سبق له وسجل في اليوفي بنهائي دوري الأبطال الأوروبي لعام 2015 وكان هدفه هو الثالث والأخيرة ليفوز البرازيلي بأول بطولة قارية مع البارسا.