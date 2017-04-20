تشيلسي وأرسنال يزاحمان مانشستر يونايتد على ضم بيريسيتش

انضم تشيلسي وأرسنال إلى مانشستر يونايتد في سباق الحصول على خدمات الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب انتر ميلان في الميركاتو الصيفي القادم، حسب ما أكدت مصادر “جول”.

يطمح بيريسيتش للعب في أحد الأندية الكبرى في البريميرليج وتؤكد العديد من المصادر أن اللاعب واثق تماماً من التواجد في انجلترا الموسم المقبل.

يسعى أرسنال لتعويض رحيل سانشيز المحتمل في ظل عدم الراحة التي يشعر بها سانشيز في الفريق وتلقيه العديد من العروض من أندية مانشستر سيتي، تشيلسي، باريس سان جيرمان، ولكن النادي حتى الآن لم يسلم برحيل سانشيز وسيحاول إقناعه بالبقاء.

يمتد عقد بيريسيتش مع النيرازوري حتى صيف عام 2020، يضع إنتر ميلان خطط بديلة في حال رحيله بالتعاقد مع فريدريكو بيرنارديسكي لاعب فيورنتينا أو دومنيكو بيرادي لاعب ساسولو.

يحاول تشيلسي أيضاً تدعيم الجانب الهجومي للفريق عن طريق التعقد مع بيريسيتش، الذي يطمح انتر ميلان أن يحصل على 35-40 مليون يورو من النادي الذي يريد التعاقد مع اللاعب.

يُعتبر الدولي الكرواتي أحد الأهداف القدامة لجوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي القادم، ولكن عدم ضمان الفريق لتواجده في دوري الأبطال الموسم القادم حتى الآن يعوق إتمام المفاوضات.

سيحاول مانشستر يونايتد أيضاً التعاقد مع بروزوفيتش متوسط ميدان انتر ميلان والذي يسعى للخروج من إنتر في الميركاتو القادم بعد خلافات مع جماهير الفريق، وهو ما قد يسهل انتقال الثنائي للشياطين الحمر كونهما زملاء في الفريق والمنتخب الكرواتي أيضاً.

شارك بيريسيتش ابن الـ28 عاماً في 36 مباراة مع انتر ميلان هذا الموسم سجل خلالها تسعة أهداف ومرر ثمان تمريرات حاسمة.

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