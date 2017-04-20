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تشيلسي وتوتنهام يسيطران على فريق الموسم في البريميرليغ

تشيلسي وتوتنهام يسيطران على فريق الموسم في البريميرليغ

By admin
20 أبريل، 2017
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يقود الثنائي إيدن هازار، نجولو كانتي لاعبا تشيلسي مع هاري كين لاعب توتنهام تشكيل موسم 2017/2016  من البريميرليغ، والذي سيطر عليه ثنائي لندن بشكل تام حيث لم يتواجد في التشكيل إلا ثلاث لاعبين فقط خارج الفريقين.

انضم داني روز، كايل والكر، ديفيد لويز، جاري كاهيل، ديلي اللي إلى الثلاثي في قائمة التشكيل المثالي لموسم 2017/2016 من البريميرليج.

يلتقي كلا الناديين يوم السبت المقبل على ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

نجح الثلاثي ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد، ساديو ماني جناح ليفربول، روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون وهداف الدوري في التواجد ضمن التشكيل المثالي أيضاً.

لم يشهد التشكيل تواجد الثنائي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد، أليكسس سانشيز لاعب أرسنال رغم اختيارهما ضمن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب في الموسم.

يتنافس تشيلسي وتوتنهام بقوة على لقب البريميرليج لهذا الموسم، فيتفوق تشيلسي بفارق أربعة نقاط قبل خمسة أسابيع من نهاية المسابقة.

سيقام حفل خاص لتقديم الجوائز للاعبين والتي سيتم فيها اختيار أفضل لاعب في الموسم وكذلك بالنسبة لاختيار الأفضل في دوري الدرجة الأولى.

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