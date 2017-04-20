ما زال نادي تيانجين كوانجين الصيني يحاول ضم الدولي الأسباني دييغو كوستا لاعب تشيلسي الإنجليزي في ظل سعي النادي لمنافسة كبار الاندية الأوروبية في الميركاتو الصيفي المقبل.

كان تيانجين قد قدم عرضاً كبيراً لضم المهاجم الأسباني لكن البلوز سيحاولون الإبقاء على هداف الفريق.

تؤكد مصادر “جول” أن تيانجين سيتنافس مع أندية جوانجزو إيفرجراند ، هيباي فورتيون وجيانغسو سانينغ على ضم ابن الـ28 عاماً في الميركاتو الصيفي المقبل.

أكد مالك النادي الصيني في تصريحات لـ”سينا سبورت” أن النادي ما زال يعمل على حسم صفقة دييجو كوستا كما أنه يحاول التعاقد مع أكثر من لاعب آخر.

وأضاف أيضاً “لدينا تطلعات كبيرة في الميركاتو ولكن اللاعبين دائماً ما يفضلون الاندية الكبرى في أوروبا كبايرن ميونخ وريال مدريد ولكننا سننافسهم بقوة في الانتقالات”

كانت الكرة في الصين قد بدأت في استقطاب العديد من اللاعبين بأسعار خيالية من أجل محاولة زيادة شعبية الدوري وتطوير الكرة في الصين بعد الهبوط الواضح في مستوى المنتخب أيضاً.

واختتم مالك النادي الصيني حديثه “نحن ندفع أموال أكثر لأن نادينا ينافس أندية بقوة ريال مدريد وبايرن ميونخ”

شارك كوستا في 35 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم سجل خلالها 18 هدف ومرر ثمان تمريرات حاسمة.

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