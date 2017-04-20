راكيتيتش: علينا الفوز بالكلاسيكو من أجل نيمار

يريد الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة الأسباني الفوز بالكلاسيكو يوم الاحد القادم من أجل نيمار زميله في الفريق.

تم إيقاف نيمار لثلاث مباريات من قبل الاتحاد الأسباني بعد تهكمه على الحكم الرابع لمباراة مالجا بعد أن تلقى البطاقة الحمراء في المباراة التي خسرها الفريق أمام مالجا بهدفين نظيفين في الدوري.

أكد راكيتيتش في تصريحات لـ”سكاي سبورت” أن نيمار لا يحتاج للحديث عن قيمته في الفريق وأن برشلونة سيفتقده كثيراً في الكلاسيكو.

أضاف راكيتيتش “قرار الإيقاف لم يكن جيداً، ولكن هذا ما حدث وعلينا أن نتقبله ونتطلع للفوز من أجل تحقيق اللقب”

تابع الدولي الكرواتي “نستطيع التأقلم على غيابه وقد أثبتنا ذلك من قبل، بالطبع سيكون الغياب مؤثراً فهو واحد من أفضل ثلاث لاعبين في العالم، ولكنه الواقع وعلينا أن نتكيف معه”

كان برشلونة قد ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بعد الخسارة ذهابلاً أمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة ثم التعادل سلبياً على ملعب كامب نو في مباراة العودة.

أكمل ابن الـ29 عاماً “سنذهب لسنتياجو بيرنابيو من أجل الفوز ووضع مزيد من الضغوطات على ريال مدريد، لدينا فريق قوي وثقة كبيرة في القدرة على الحفاظ على لقب الدوري”.

يستعد برشلونة لمباراة مصيرية أمام ريال مدريد الأحد القادم على ملعب سنتياجو بيرنابيو قد تكون حاسمة في سباق تحديد بطل الدوري الأسباني لهذا الموسم.

شارك راكيتيتش في 44 مباراة مع برشلونة هذا الموسم سجل خلالها ستة أهداف ومرر ثلاث تمريرات حاسمة.

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