رايت فيليبس يحذر تشيلسي من دوامة خسارة النقاط

أكد رايت فيليبس لاعب تشيلسي السابق أن فريقه قد يجد نفسه خاسراً للبريميرليج إذا استمر في دوامة هبوط النتائج التي يتعرض لها الآن.

فقد رجال أنطونيو كونتي ست نقاط في آخر أربع مباريات ليتقلص الفارق مع توتنهام صاحب المركز الثاني لأربع نقاط فقط قبل ستة أسابيع من نهاية المسابقة.

أضاف فيليبس في تصريحات صحفية “في البريميرليج لا يتم حسم اللقب إلا في الأسابيع الأخيرة، على تشيلسي أن يكون حذراً حتى لا يخسر اللقب”

كان فيليبس قد نجح في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي عام 2006 تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الحالي لمانشستر يونايتد.

أكمل ابن الـ35 عاماً “وصل الفارق بين تشيلسي وتوتنهام لأربع نقاط فقط بعد أن كان 11 نقطة في بعض مراحل الموسم، تشيلسي عليه أن يستعيد شخصيته الحقيقية ولا يستسلم لدوامه النتائج المخيبة وهو دور اللاعبين الخبرة في غرفة الملابس”.

يلعب شون رايت فيليبس الآن في فريق نيويورك ريد بول الأمريكي حيث لعب ست مباريات مع الفريق هذا الموسم.

يلتقي تشيلسي وتوتنهام يوم السبت المقبل على ملعب ويمبلي في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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