فينغر: الإصابة لن تؤثرعلى مستقبل ويلشير في أرسنال

أصر الفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال أن الإصابة التي تعرض لها جاك ويلشير لن تؤثر على مستقبل اللاعب في أرسنال.

كان أرسنال قد أكد الأربعاء الماضي تعرض ويلشير لإصابة في الظهر سيغيب على إثرها حتى بداية الموسم المقبل.

أضاف فينجر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي “الإصابة لن تحتاج لتدخل جراحي، سيعود ويلشير للتدريبات في يوليو المقبل ليشارك في المعسكر التحضيري للموسم الجديد”

كان ويلشير قد انتقل لصفوف بورنموث مع بداية الموسم الحالي بنظام الإعارة بعد أن فقد مكانه في التشكيل الأسشاسي لأرسنال بسبب الإصابات المتكررة.

أكمل المدرب الفرنسي “ويلشير سيظل لاعباً لبورنموث حتى نهاية الموسم ولكننا سنتواصل بشكل مستمر مع الطاقم الطبي هناك، سيعود بعد نهاية الموسم لاستكمال برنامج العلاج”

يستعد أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي في ذهاب الدور نصف انهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

واختتم فينجر “أنا حزين لويلشير كونه لاعب عظيم أرهقته الإصابات كثيراً، وهو ما ينقصه لكي يكون من لاعبي الصف الاول، فإذا نظرت لرونالدو ستجده يشارك في 50 مباراة خلال الموسم”.

شارك ابن الـ25 عاماً في 29 مباراة مع بورنموث هذا الموسم صنع خلالها هدفين.