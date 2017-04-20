فينغر ينفي تعاقد أرسنال مع كولاسيناك

أكد الفرنسي أرسين فينغر مدرب أرسنال أن فريقه لم يتوصل لأي اتفاق لضم أي لاعب في الميركاتو الصيفي، بما في ذلك كولاسيناك ظهير شالكة.

ينتهي عقد اللاعب الدولي البوسني بنهاية الموسم الحالي، وقد ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف أرسنال وكذلك أيضاً مانشستر سيتي وإيه سي ميلان.

أضاف فينجر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر سيتي “يمكننا أن ننكر حدوث أي اتفاق مع اللاعب، نحن أمام مباراة لنصف النهائي وليس للحديث عن سوق الانتقالات”.

يستعد أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب الدور نصف النهائي من كاس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

أكمل المدرب الفرنسي “علينا أن نطور مستوياتنا الدفاعية حتى نقلل الأهداف المستقبلة والتي عانينا منها كثيراً في الفترة الأخيرة”.

استقبل أرسنال أربعة أهداف في آخر مبارتين لعبهما الفريق في الدوري أمام ميدلزبرة في المباراة التي فاز بها أرسنال بهدفين مقابل هدف واحد، أمام كريستال بالاس والتي خسرها أرسنال بثلاثية نظيفة.

عن الإصابات، قال فينجر: “مشاركة ويلباك في محل شك، بينما سيغيب موصطافي بسبب الإصابة التي لحقت به قبل مباراة ميدلزبرة، مما سيعني أن أرسنال سيدخل المباراة بثلاثة في الخط الخلفي”.

كان فينغر قد قام بتغيير خطة اللعب للمرة الأولى منذ توليه تدريب أرسنال، بعد أن تحول من 1/3/2/4 إلى 1/2/4/3.

goal