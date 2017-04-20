كاهيل: تشيلسي ما زال يسعى للثنائية المحلية

يستعد الدولي الإنجليزي جاري كاهيل مدافع تشيلسي لقيادة فريقه أمام توتنهام في مباراة الذهاب لنص نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام توتنهام، ويصر كاهيل أن غرفة الملابس داخل تشيلسي تواصل العمل من أجل الفوز بالثنائية المحلية.

يواجه تشيلسي منافسه الأول في الموسم، مع ابتعاد البلوز عن توتنهام بفارق أربع نقاط في صدارة جدول الترتيب قبل ستة أسابيع من نهاية البريميرليغ.

أكد كاهيل في تصريحات صحفية أن هدف تشيلسي الأول في الموسم هو الفوز بالثنائية المحلية مضيفاً أنه سيكون أمر رائع لأنطونيو كونتي الذي يبدأ أول مواسمه في الدوري الإنجليزي.

أضاف المدافع الإنجليزي “مباراة توتنهام هامة للغاية ونسعى للفوز بها، لا يهمنا قوة المنافسة فهدفنا هو الوصول للمباراة النهائية”.

على جانب آخر، يلتقي أرسنال ومانشستر سيتي في مباراة نصف النهائي الأخرى من البطولة لحسم المقعد الثاني في المباراة النهائية والمقرر إقامتها على ملعب ويمبلي.

وأكمل كاهيل حديثه “الأندية التي صعدت لنصف النهائي من أكبر الأندية في انجلترا، ولذلك فمهما كانت القرعة كنا سنواجه فريق صعب”.

اختتم ابن الـ31 عاماًً “مواجهة توتنهام ستكون أكثر قوة نظراً لكونه ديربي لندني، سنبذل الكثير من الجهد للفوز بالمباراة، في النهاية الأفضل سوف يصل للمباراة النهائية”.

شارك كاهيل في 37 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم في كل البطولات سجل خلالها ستة أهداف.