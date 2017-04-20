أبرز التصريحات النارية لألكاراز

لا يتميز المدرب الإسباني لوكاس ألكاراز بشهرة واسعة على غرار جوزي مورينيو أو دييغو سيميوني ولكنه يشبه بعض المدربين من حيث التصريحات النارية وخاصة في الدوري الإسباني، حيث سبق لهذا المدرب وأن أطلق تصريحات مثيرة جعلت منه يكسب شهرة في إسبانيا.

«نعلم ما سنقوم به في الملعب،نحن لا نتحدث كثيرا بل نفوز»

من بين التصريحات الشهيرة للمدرب الكاراز هو ثقته الزائدة قبل خوضه المباريات الكبيرة أو الحاسمة على غرار تصريحه الذي قال فيه: “نعلم ما سنقوم به على أرضية الميدان، نحن لا نتحدث كثيرا بل نريد الفوز في الملعب”.

«لا أخاف من ريال مدريد حتى في البيرنابيو وما يقدمه شيء عادي»

كما تحدى ألكاراز أكبر ناد في إسبانيا وهو ريال مدريد وذلك لعدة مرات، ولكنه كان يخسر في كل مرة، ومن بين تصريحاته: “ما يقدمه ريال مدريد أمر عادي ولم يدهشني، لن أدافع أمام الريال وبالعزيمة والإصرار يمكننا التغلب ليس فقط على الريال بل على أي ناد”.

“حلمي تدريب ريال مدريد؟، غرناطة هي الريال بالنسبة لي”

في إجابة ساخرة عن حلمه بتدريب ريال مدريد، ردّ ألكاراز قائلا: “أحلم بتدريب ريال مدريد؟، غرناطة هي ريال مدريد بالنسبة لي، أنا فخور جدا بتدريب فريق بلدتي ومنطقتي”.

«في الأندية الكبيرة تحصل على الأموال، ولكن الحليب موجود في كل مكان»

أما عن رغبته في تدريب الأندية الإسبانية الكبيرة فقد رد لوكاس بشكل مثير: “أعصابي هادئة، أمشي بكل حرية في الشارع، صحيح أنه في الأندية الكبيرة تجد أموالا أكثر وتأمينا على مستقبل أفضل، ولكني لا أبحث عن المال والحليب يوجد هنا أيضا”.

«فزت على الريال والبارصا وإشبيلية»

بعد أن تلقى وابلا من الانتقادات اللاذعة من الإعلام الإسباني، رد الناخب الوطني الجديد بطريقة أسكت بها كل أفواه المشككين في عمله، وقال في ذلك الوقت: “أنا مدرب جيّد، لقد فزت على أكبر الأندية الإسبانية، فزت على ريال مدريد، برشلونة وإشبيلية”.

«لا يُمكن أن نخدع الناس أكثر، فلا أملك لاعبين مميزين»

أكَّد لوكاس ألكاراز، عقب الهزيمة (3-1) من ضيفه فالنسيا، ما يلي: “ليس يومًا للقيام بتحليلات”، بل لـ”الاعتذار”، مقرًا بـ”غياب مهارة” لاعبيه، وقال: “لسنا على مستوى المدينة، أو دوري الدرجة الأولى، أو المشجعين، يجب أن نواصل الكفاح بينما نحيا، لكن لا يمكن أن نخدع الناس أكثر من ذلك لا أملك لاعبين مميزين”.

«ما قام به بونسي خطأ فادح وقلة احترام، وعليه الاعتذار للجماهير»

عن تصرف إيزيكيل بونسي، الذي توجه للمشجعين بالمدرجات عقب تسجيل هدف فريقه الوحيد، وطالبهم بالصمت، اعتبر ألكاراز أنه ارتكب “خطأ فادحًا في الوقت غير المناسب، وأبدى قلة احترام في لحظة مؤلمة للغاية”، وأضاف: “عليه أن يعتذر في أقرب وقت، لأن الجماهير لا تستحق هذه الاستفزازات”.

«لاعبو الأندية الكبيرة لا يحترمون الأندية الصغيرة»

في أجرأ تصريح له في إسبانيا، انتقد مدرب الخضر لاعبي البارصا والريال وأكد أنهم لا يحترمون الأندية الصغيرة، وحدث ذلك بعد حادثة راكيتيتش الذي تمنى سقوط غرناطة، وعبّر لوكاس عن هذه الحادثة: “يجب على برشلونة أن يتدارك الخطأ الذي وقع بحق فريقنا، لاعبو البارصا تعاملوا بعدم احترام معنا، لاعبو الفرق الكبرى في إسبانيا بوسعهم القيام بما يحلو لهم، إنهم بالتأكيد لا يحترمون النادي، إذا فعل ذلك لاعب بفريق كبير فهذا لأنه كان مستثارا، وإذا فعل ذلك لاعب بفريق صغير، فهذا لأنه وقح”.

حاتم بن كحول