الفاف تطلب رأي ألكاراز في الملعب الذي سيحتضن لقاءات الخضر

عقب الجدل الكبير المثار حاليا حول الملعب الذي سيحتضن لقاء المنتخب الوطني ونظيره الغيني وديا يوم السادس من شهر جوان ولقاء الطوغو في أولى جولات التصفيات المؤهلة إلى كان الكاميرون 2019 والمقرر في الثالث عشر من نفس الشهر، فبين من يريد إعادة الخضر إلى ملعب 5 جويلية ومن يريد إبقاءهم في تشاكر ارتأت الفاف إلى معرفة رأي المدرب ألكاراز في القضية والذي قد يكون داعما لطرف على حساب الآخر في هذا الاختلاف قبل الإعلان عن الملعب بشكل رسمي.

تفقد ملعبي 5 جويلية وتشاكر

عقب الجولة التفقدية التي قادته إلى مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى والإمكانيات التي ستكون تحت تصرفه لتحضير رفقاء محرز، عبّر ألكاراز عن ارتياحه الكبير عن ظروف العمل التي أصبحت الجزائر تمتلكها، ليقوم بعدها بزيارة إلى الملعبين اللذين اعتادا على احتضان لقاءات الخضر في الآونة الأخيرة والمرشح واحد منهما لاحتضان لقاء غينيا الودي ولقاء الطوغو في التصفيات من أجل معرفة رأيه في الملعب الذي يراه الأحسن ليكون أول محطة له مع الخضر، والأكيد أن رأيه لن يكون الفاصل بل سيتلقى شروحات من مسؤولي الفاف عن التنظيم واعتياد اللاعبين على تشاكر وغيرها من الأمور المحيطة باللقاء.

الفاف ستمنح له لقاءات الخضر السابقة

طلب الناخب الوطني الجديد من مسؤولي الفاف توفير أشرطة اللقاءات السابقة للمنتخب الوطني التي لعبها هنا في الجزائر وخارجها منذ عهد المدرب حاليلوزيتش مرورا بغوركيف ووصولا عند ليكنس للقيام بدراسة على طريقة لعب الخضر التي اختلفت باختلاف المدربين وكذلك المستوى العام للمنتخب الذي عرف فترات جيدة وأخرى ضعيفة إضافة إلى تكوين فكرة عن اللاعبين ومعرفة مردودهم مع المنتخب وكل هذا في إطار جمعه للمعلومة عن المنتخب قبل إشرافه على أول تربص.

…وقائمة عن اللاعبين الذين حملوا ألوان المنتخب في آخر سنتين

من أجل تسهيل مهمة المدرب ألكاراز الذي ستكون أصعب من مهمة سابقيه في ظل عدم وجود مديرية فنية محترفة وحتى المدير الفني السابق غادر وجاء تيكانوين في مكانه، ستقوم الفاف بمنح الناخب الوطني قائمة موسعة عن اللاعبين الذين حملوا ألوان المنتخب في السنوات الأخيرة تحمل تفاصيل مشاركة كل واحد والتربصات التي شارك فيها وبعض التفاصيل التي تهم ألكاراز ليتمكن من تكوين فكرة عن اللاعبين ومعرفة القدامى وأصحاب الخبرة وغيرها من المعطيات التي يريدها أي مدرب جديد والتي ستختصر عليه الوقت والجهد قبل دخوله في الأمور الجدية.

ألكاراز التقى ماجر، فرقاني وعصاد

التقى ليلة أول أمس الأربعاء المدرب الجديد للخضر لاعبي جيل 82 وهم ماجر، عصاد وفرقاني بمركز سيدي موسى، أين تناول معهم وجبة العشاء ومتابعة لقاء رابطة أبطال أوربا بين برشلونة وجوفنتوس بحضور رئيس لفاف وبعض أعضاء المكتب الفيدرالي.

ب-بكوش