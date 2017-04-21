الملاك الجدد لنادي ميلان يضعون براهيمي كأولوية

كشفت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبور” الإيطالية الشهيرة في عددها ليوم أمس الخميس، أن الملاك الجدد لنادي ميلان وضعوا خططا للنهوض بالفريق أبزرها القيام بعدة تعاقدات ضخمة في الصيف المقبل، “لاغازيتا نشرت قائمة الأسماء التي ترغب الإدارة الصينية في التعاقد معها وجاء على رأسها لاعب الخضر ونادي بورتو ياسين براهيمي، حيث كشفت أن براهيمي يملك الإمكانيات الفنية والبدنية التي تسمح له بقيادة خط وسط الفريق الموسم المقبل خاصة في ظل الرحيل المؤكد للنجم ديليفو الذي اتفق بشكل نهاية على العودة لناديه الأصلي برشلونة .

إدارة بورتو لا تمانع وتصر على أربعين مليون أورو

موقع “ديس بورتو” المقرب جدا من نادي بورتو، نشر يوم أمس خبر اهتمام ميلان الفعلي ببراهيمي وقال أنه خبر سيسعد إدارة الدراغاو، فرغم قيمة براهيمي الكبيرة في الفريق، إلا أن النادي سيكون مستعدا للتخلي عنه في حال حصل على القيمة المرغوبة وهي أربعين مليون أورو، إدارة بورتو سبق وأكدت أنها لن تتنازل عن براهيمي بأقل من هذه القيمة نظرا لفنياته الكبيرة والتي ستسمح لها ببيعه .

آرسنال يبقى رقما صعبا ولن يتخلى عن براهيمي بسهولة

دائما مع موقع “ديس بورتو”، فقد أكد أن رغبة المستثمرين الجدد في نادي ميلان في ضم براهيمي ستصدم برغبة عديد الأندية في ضمه، فبغض النظر عن الأندية الفرنسية ( مرسيليا وباريس سان جيرمان) وكذا الإيطالية ( جوفنتوس، روما وإنتر ميلان” فإن نادي آرسنال يبقى رقما صعبا لأن المدرب أرسين فينغر مصر على ضمه ومقتنع بقدرته على إقناع براهيمي بالقدوم إلى ملعب الإمارات الموسم المقبل، يضاف إلى هذا قوة النادي الإنجليزي المالية، حيث لن يصعب عليه دفع قيمة انتقاله وكذا الراتب الذي يطلبه .

براهيمي يتلقى دعما كبيرا والإدارة تأمل في تخفيض عقوبته

يبدو أن العقوبة التي تعرض لها الدولي الجزائري ياسين براهيمي بلقاءين لم تكن منتظرة، حيث شنت الصحافة المقربة من النادي وكذا إدارة النادي حملة على رابطة الأندية البرتغالية متهمة إياها بخدمة نوادي العاصمة، الجزائري حصل على دعم كبير حيث تبنى برونو سوزا النحات البرتغالي الشهير حملة لدعم براهيمي بلبس قناعه في لقاء فيرنيسي المقبل، وهي الحملة التي لاقت رواجا كبيرا في انتظار تطبيقها في لقاء الأحد، يذكر أن سوزا هو مصمم تمثال كريستيانو رونالدو في مطار “كريستيانو رونالدو الدولي” في جزيرة ماديرا .

بورقعة-ع