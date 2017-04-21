حمرون يقود السد إلى نهائي كأس قطر بثنائية

حقق نادي السد القطري فوزا صعبا على حساب الغريم التقليدي الريان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس في نصف نهائي كأس قطر، رفقاء الدولي السابق يوغرطة حمرون تقدموا بثلاثية قبل انقضاء أول 25 دقيقة لعب، لكن السهولة التي لمسوها في بداية اللقاء انقلبت عليهم وعانوا الأمرين قبل نهاية الوقت الأصلي بسبب عودة الريان القوية وتسجيله لهدفين واقترابه من تسجيل هدف التعادل في عدة مناسبات، من جانب السد شارك حمرون أساسيا وقدم مستوى كبيرا في الشوط الأول توجه بهدفين رائعين من متابعتين في حين بقي الجزائري الآخر بغداد بونجاح على الدكة.

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