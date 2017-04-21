خروج ليستر من الأبطال يعطي الضوء لبداية الصراع على محرز

كما كان متوقعا، فإن موسم لاعب الخضر رياض محرز مع نادي ليستر سيتي انتهى فعليا بخروج الفريق من دوري أبطال أوروبا سهرة الثلاثاء وبات الآن أمام حتمية اتخاذ قراره بالرحيل أو البقاء، الصحافة الإنجليزية الصادرة يوم أمس بدأت تتكلم عن رحيل الدولي الجزائري، وبدأت في تعديد الوجهات كما أكدت أن وجهات كثيرة قديمة وجديدة ستعود للظهور الأسابيع المقبلة ولغاية نهاية الموسم واتخاذه لقرار الرحيل وهو الأقرب.

ليفربول أول المرتبطين بمحرز

في انتظار الدخول المتوقع لعديد الأندية صراع التعاقد مع رياض، قال موقع “ليفربول إيكو” يوم أمس أن النادي الأعرق خارجيا في بريطانيا ليفربول مازال يرغب في ضم الدولي الجزائري، حيث كشف أن المدرب يورغن كلوب سيقوم بتعاقدات كثيرة وكبيرة في الصيف المقبل من أجل الفوز باللقب ولن يكون ذلك إلا بأسماء عملاقة أبزرهم محرز.

أنصار ليفربول يفضّلون محرز على أسماء أخرى كبيرة

ذات الموقع وضع قبل أيام تصويتا لأنصار النادي طالبهم باختيار النجم الذي يرغبون في رؤيته في فريقهم الموسم المقبل، ورغم وجود عديد الأسماء المميزة، إلا أن أغلبية الأنصار اختاروا تواجد رياض محرز وبرروا اختيارهم بحاجة الفريق لصانع لعب مبدع، فرغم تواجد نجوم كبار في خطي الوسط والهجوم، إلا أن النادي عجز عن التسجيل والتفوّق على عدة فرق وتواجد رياض محزر الموسم المقبل قد يجلب الحلول.

بورقعة-ع