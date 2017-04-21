رئيس ستاندار دو لياج ينفي تلقي أي عرض لبلفوضيل

يبدو أن الحديث المتواصل عن اقتراب بلفوضيل من إيفرتون في جانفي الماضي، لا يروق لرئيس نادي ستاندار دولياج برونو فينانزي، حيث أدلى الأخير بتصريحات لـ “فوت ماغازين” البلجيكية نفى فيها وجود أي عرض، وكانت عديد التقارير قد تكلمت عن تعطل صفقة إسحاق فمنها من أرجعها لرفض “كومان” مدرب إيفرتون لإتمامها في آخر لحظة ومنها من تكلم عن تدخل عديد المناجرة وهي أمور سبق وأشرنا إليها في وقتها.

فينانزي: “أتحدى أي شخص يجلب دليلا واحدا على تقديم إيفرتون عرضا لضم بلفوضيل”

برونو تعجب من الكلام الكثير الذي يدور حول بلفوضيل، فبعد نفيه لوجود أي عرض رسمي، تحدى رئيس ستاندار الجميع وخاصة أولئك الذين يملكون أدلة على وجود عرض رسمي من إيفرتون رفضته الإدارة، ردّ فينانزي جاء على تصريح أحد المناجرة الذي وضع سابقا صورا لرسائل إلكترونية قال أنها مبعوثة من إدارة إيفرتون لنظيرتها في ستاندار تطلب ود بلفوضيل، مؤكدا أن كل ما تم تداوله عبارة عن رسائل من مناجير ليس أصلا مناجيرا معتمدا لدى الناديين وحتى لدى اللاعب.

بلفوضيل سيرحل على كل حال وكلام الرئيس لا ينفي ذلك

ورغم نفي رئيس ستاندار دو لياج لوجود أي عرض من إيفرتون، إلا أن ذلك لا يعني وجود مفاوضات بين الدولي الجزائري وهذا النادي أو بين الدولي الجزائري ونواد أخرى، إسحاق وبحسب التقارير البلجيكية يلعب آخر لقاءاته مع فريقه في الموسم الحالي وسيرحل لوجهة أخرى في الصيف المقبل، ولو أنها غير مؤكدة، إلا أن الوجهة الإنجليزية تبدو أقرب لأن إسحاق يحظى باهتمام كبير من هناك، يذكر أن بلفوضيل تلقى عدة اتصالات من عدة دوريات مثلا التركي، الإسباني وخاصة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بورقعة-ع