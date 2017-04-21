مدرب مونبوليي: ” بودبوز سيغادر نهاية الموسم”

نشّط أمس مدرب نادي مونبوليي “جون لوي غاسيت” ندوة صحفية للحديث عن لقاء فريقه المقبل في الدوري ضد نادي باريس سان جيرمان غدا السبت، غاسيت سئل عن الكلام الكثير الذي دار في الأسبوع الحالي وبقوة عن رحيل لاعب الفريق رياض بودبوز وعن السعر المحدّد وهنا فاجأ المدرب الجميع حين أعلن رحيل اللاعب رسميا نهاية الموسم، فرغم واجب التحفظ، إلا أن غاسيت خرج عن المألوف وطالب أنصار مونبوليي بضرورة التمتع بآخر خمسة لقاءات لرياض بألوان فريقه.

“هو نجم الفريق وأهم لاعبيه “

وبعد تأكيده على رحيل بودبوز نهائيا، انهال غاسيت بالإشادة على رياض، حيث وصفه بنجم الفريق الأول وقلبه النابض، غاسيت قال أن بودبوز دائما ما كان سندا للفريق ولكل اللاعبين، وما يفسر هذا هو تأقلمه مع أي قلب هجوم يلعب خلفه ومع أي خطة لعب يضعها المدرب، غاسيت قال أن قيمة رياض لا يختلف عليها اثنان وعلى كل ما يشكك أن ينظر لنتائج الفريق وأرقام رياض ليعرف جيدا أنه الأهم بدون أي منازع.

“أتمنى وأتوقع له فريقا كبيرا”

في الأخير، أكد مدرب مونبوليي أنه متأكد أن رياض يملك كل الإمكانيات للعب في فريق أوروبي كبير كما شدد على أنه يتمنى له النجاح في مشواره المقبل، مدرب مونبوليي كشف أيضا أنه يعرف رياض منذ فترة إشرافه كمساعد للوران بلان في باريس سان جيرمان وكان دائما يتوقع له أن يلعب في فريق كبير، لكن بعدما عمل معه وتقرب منه لمس فيه كل تلك الفنيات التي جعلته متأكدا أن مكانه ليس في فريق مثل مونبوليي بل في فريق أكبر أوروبيا.

إدارة مونبوليي لن تصعّب عملية خروج بودبوز

رغم الأحاديث الكثيرة عن رغبة إدارة مونبوليي في جني ملايين كثيرة من جراء تسريح بودبوز، إلا أن موقع “مادين فوت ” الفرنسي نفى أمس ذلك، وقال أن الإدارة ستسهل رحيل بودبوز نظرا لالتزامه الكبير وتفانيه في خدمة الفريق، إدارة مونبوليي رغم ذلك ستسعى لجني أكبر عدد ممكن من الملايين لكن عند شعورها أن الصفقة ستتعطل ستقوم بتسريح رياض حتى لو كان المبلغ غير ملائم، يذكر أن بودبوز رفض الرحيل الصيف الماضي رغم العروض الهائلة التي تلقاها أهمها من لازيو وهذا بسبب طلب الرئيس له بالبقاء نظرا لتسرحي سانسون لمرسيليا وبقبوله البقاء يكون بودبوز قد أسدى خدمة جليلة للفريق والفريق مدين له ويجب تعويض ذلك في الصيف المقبل.

بورقعة-ع