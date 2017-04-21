نابولي يتصل بظهير أودينيزي لخلافة غلام

كشفت تقارير إيطالية يوم أمس، أن إدارة نابولي اتصلت رسميا بالظهير الأيسر لأودينيزي فيدمير من أجل خلافة الظهير الجزائري فوزي غلام، ولو أن تحركات نابولي منذ أشهر تؤكد أنها راغبة في البحث عن بديل لغلام، إلا أن التأكيدات لم تكن قوية لكن يوم أمس جاء التأكيد الصريح، حيث أكد وكيل فيدمير ذلك حين قال” نعم مناجير نادي نابولي اتصل بي، فيدمير سعيد جدا باهتمام نابولي به “.

أورياما: “غلام لاعب كبير ويجب تعويضه بلاعب كبير”

بالنسبة للصحفي الإيطالي الشهير رافيال أورياما، فإن قضية رحيل غلام لم تعد مطروحة بل هي أمر مسلم به، ففي تصريحات أدلى به يوم أمس أكد أورياما أن نابولي مطالب بالتعاقد مع لاعب كبير في منصب الظهير الأيسر وهذا من أجل تعويض غلام الذي قدم بحسبه مستويات كبيرة طيلة فترة تواجده في الفريق وكان دائما خير سند للدفاع والهجوم.

بورقعة-ع