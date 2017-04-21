واقعية ألكاراز تجنّبه التعرض إلى الضغط

عقب أول خرجة إعلامية له، ترك الناخب الوطني الجديد لوكاس ألكاراز انطباعا جيدا عند الإعلاميين الذين لمسوا في التقني الإسباني واقعية كبيرة في إجابته على مختلف الأسئلة وعدم رفعه من سقف الطموحات التي تحدث عنها سابقوه، حيث تكلم عن اتفاقه على هدفين مع رئيس الفاف، وهما التأهل إلى كأس إفريقيا 2019 بالكاميرون وكذلك الوصول خلالها إلى نصف النهائي وهما هدفان سيجعلان من الرجل يعمل في هدوء كبير وبعيدا عن الضغوطات التي كان سيتعرض لها لو رفع سقف الطموحات مثلما فعل راييفاتس، الذي لم يعمر إلا للقاء واحد ليحزم حقائبه بعدها عائدا إلى مسقط رأسه.

وعوده كلها معقولة وبحاجة إلى توفير جو ملائم للنجاح

الكلام الذي قاله المدرب الجديد للخضر في ندوته الصحفية مستندا إلى أفكار يحملها ويريد تجسيدها على أرض الواقع مع المنتخب الوطني والكرة الجزائرية، فكل الوعود التي قال أنه سيعمل على إنجاحها تبقى معقولة وقابلة للتجسيد لو توفر له الفاف الجو الملائم للعمل عكس مكان عليه الحال مع المدرب الفرنسي كريستيان غوركيف، الذي وبمجرد شروعه في تطبيق مشروعه مع الكرة الجزائرية بدأت العراقيل توضع في طريقه ودفع للرحيل، وهو الذي كان يملك مشروعا يحمل بين طياته الكثير من الأفكار التي جاء بها الإسباني ألكاراز.

يملك الكثير من مواصفات الفرنسي غوركيف

من خلال الكلام الذي قاله الناخب الوطني والأفكار التي يحملها في مشروعه مع المنتخب الوطني من بينها منح شخصية لطريقة لعب المنتخبات الجزائرية وإعادة الاعتبار إلى للاعب المحلي والتنسيق مع المدربين الجزائريين إضافة إلى الإشراف على المنتخبات الوطنية الأخرى دون نسيان طبيعة عمله كبروفيسور في الرياضة وتكوين المدربين، اتضح أن الرجل يتقاسم العديد من الأفكار مع المدرب الأسبق للمنتخب كريستيان غوركيف ليبقى تجسيد كل هذه الأفكار على أرضية الواقع بحاجة إلى الوقت وتوفير جو ملائم وإلا سيكون مصيره كمصير مدرب ران.

ب-بكوش