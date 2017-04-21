وناس يتفق مع نابولي والانتقال سيتم مع نهاية الموسم

كشف الصحفي الإيطالي الشهير ألفريدو بيدولا على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت وبشكل قال أنه حصري، أن نادي نابولي اتفق بشكل نهائي مع الدولي الجزائري ولاعب نادي بوردو آدم وناس للانتقال إليه نهاية الموسم الحالي، اهتمام نابولي بآدم وبحسب بيدولا دائما انطلق قبل موسم من الآن، حين تألق الشاب الجزائري لأول مرة وبعد متابعة مكثفة قرر النادي ضمه بشكل نهائي، ويبدو أنه سائر في طريق ذلك، حيث قالت التقارير أن الانتقال سيكون نهاية الموسم، يذكر أن نابولي يضم في نفس موقع وناس عديد اللاعبين لكن هذا لا يمنعه من التعاقد مع المواهب الصاعدة في صورة آدم.

إدارة نابولي اتفقت مع عائلة آدم واللاعب موافق

وبحسب الصحافة الإيطالية التي تداولت الخبر يوم أمس بشكل مكثف، فإن إدارة نابولي ممثلة في المناجير الرياضي كريستيان غانتولي اتفقت مع عائلة وناس على كل التفاصيل، حيث يكون قد اجتمع بوكيل أعمال وناس وكذا والديه في عدة أشواط قبل إقناعهم بضرورة تسرحيه للعب في إيطاليا، كلام مثل هذا لديه معنى وحيد وهو علم اللاعب بكل ما كان يدور من حوله وخاصة موافقته على الانتقال، خاصة في ظل الوضع السيئ الذي بات يعيشه مع ناديه ومدرب جيسلان غوفرناك.

إدارة بوردو موافقة على تسريح وناس لكن بشروط

خبر اتفاق إدارة نابولي مع آدم ناس ووكيل أعماله سرعان ما اجتاح المواقع الفرنسية على كثرتها وخاصة المقربة من نادي بوردو، حيث كشف موقع “جيروندان 33 ” المقرب من النادي، أن إدارة بوردو لا تمانع بيع وناس بل على العكس هي ترحب بذلك، لكنها كشفت أن الحديث عن انتقال آدم سابق لأوانه رغم التأكيدات الإيطالية، لأن الاتفاق الحاصل بين اللاعب والنادي الإيطالي ( إن وجد ) ليس ملزما لبوردو، الذي يملك حرية القرار في تسريح اللاعب.

عشرة ملايين أورو لكل من يريد وناس

من جهته، كشف موقع “جيروندان إينفو” أن فكرة بيع وناس تراود الإدارة منذ فترة وخبر اتفاقه مع نابولي غير مزعج بالمرة، بل على العكس هو خبر جيّد سيسمح للإدارة بتدعيم خزينتها ببعض الملايين، الموقع ذاته قال أن إدارة بوردو لن تقبل بعرض أقل من عشرة ملايين أورو من دون أن تحدد رقما معينا، يذكر أن إدارة بوردو رفضت قبل عام عرضا بـ14 مليون وستحاول الاقتراب من هذا الرقم ولو أن الأمر سيكون صعبا.

اليونايتد يبقى منافسا رغم الحديث عن اتفاق نهائي بين وناس ونابولي

بالعودة لتقرير “ألفريدو بيدولا” فقد أكد أن فوز نابولي بصفقة وناس جاء بعد صراع كبير مع عدة أندية أهمها المان يونايتد، لكن ولحد التوقيع الرسمي على وثائق الانتقال في الصيف المقبل، فإن إدارة المان يمكن أن تباغت الجميع وتضم الشاب الجزائري، حيث سيكون من السهل عليها إقناعه بالتراجع عن فكرة اللعب في إيطاليا، كما أنه سيكون من السهل عليها أيضا إقناع إدارة ناديه بعرض أكبر.

بورقعة-ع