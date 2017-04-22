إذاعة “أر أم سي” تؤكد قرب انتقال غزال للدوري الإنجليزي

أكدت إذاعة “أر أم سي” الفرنسية الشهرية أمس الجمعة أن أولمبيك ليون سيتلقى ضربة قوية برحيل لاعبين من أهم لاعبين في الصيف المقبل ويتعلق الأمر بكل من ألكسندر لاكازيت ورشيد غزال، الوجهة ستكون واحدة صوب مدينة ليفربول فالأول سينتقل لجزئها الأحمر ليفربول والثاني للجزء الأزرق إيفرتون، حيث تقدم إيفرتون بعرض رسمي قيل أنه كبير من أجل إقناع غزال، يذكر أن إيفرتون يعتبر من أكبر المهمتين برشيد ومنذ فترة ليست بالقصيرة.

تأهل رفقة ليون وسيواجه أجاكس في نصف نهائي الدوري الأوروبي

بعيدا عن مستقبله وإمكانية رحيله كان غزال وفريقه ليون سهرة الخميس على موعد مع التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي، رشيد وبقية زملائه أطاحوا بالخصم القوي بيشكتاش على أرض ملعبه ومروا للدور المقبل والذي سيلاقون فيه خصما قويا آخر، القرعة التي أجريت أمس كانت رحيمة بليون، حيث جنبتهم الوقوع مع البعبع مانشستر يونايتد ووضعته في طريق أجاكس الذي يبقى خصما في المتناول.

إصابة لاكازيت فرصته لضمان مكان دائم مستقبلا

غزال كان قد شارك بديلا في لقاء بيشكتاش مكان زميله لاكازيت الذي خرج مصابا وهي الإصابة التي تبدو خطيرة نوعا ما بحسب ما أكده المدرب برونو جينيزيو أمس في الندوة الصحفية، الإصابة ستكون في صالح الدولي الجزائري رشيد غزال الذي قد يربح مكانا دائما يعوضه عن كرسي البدلاء الذي لازمه في اللقاءات الأخيرة.

بورقعة-ع