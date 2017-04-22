السر وراء فشل برشلونة في ضم أسينسيو

يقدم النجم الإسباني مستوى رائع في أول موسم له مع ناديه ريال مدريد حيث يضع بصمة قوية في كل مشاركة له مع النادي الملكي هذا الموسم مما يؤكد أنه سيصبح من كبار اللاعبين بالمستقبل.

وحول انضمامه للنادي الملكي كشفت مصادر “جول” بعض الأسرار وكيف تمت الصفقة بعد أن كان يرغب في اللعب للغريم برشلونة ويشجعه.

كان صاحب الـ21 عامًا على ردار العملاق الكتالوني عام 2014 وحاولت الإدارة التعاقد معه بالإضافة إلى رغبته الكبيرة في اللعب للبلوجرانا ولكن الإتفاق على الصفقة قد فشل بين إدارة برسا وإدارة ناديه ريال مايوركا.

تم الإتفاق بين الطرفان على مبلغ الصفقة وهو 4،5 مليون يورو ولكن إدارة برشلونة كانت ترغب في الدفع على مرحلتين بينما رفضت الإدارة الأخرى ذلك حيث كانت ترغب في المبلغ دفعة واحدة بسبب الوضع الصعب الذي يمر به النادي.

وفي ذلك الوقت كان ريال مدريد قد تدخل في السباق حيث كان مهتم بضم اللاعب أيضًا مما جعل الإتفاق يتم على مبلغ 3،9 مليون يورو مع بقاءه لموسم إعارة بفريقه.

ونجح الأمر ليصبح اللاعب ضمن كتيبة النادي الملكي بالرغم من عشقه للعملاق الكتالوني وذلك ما جعله يمسح تغريداته ومنشوراته القديمة عن برسا على حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن صاحب الـ21 عامًا قد نجح مؤخرًا في تسجيل هدف رائع بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني والعملاق مانويل نوير حيث سجل الهدف الرابع للملكي لتنتهي مباراة العودة بنتيجة 4-2 ويتأهل ريال إلى نصف نهائي الأبطال.

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