الكلاسيكو| انريكي: جاهز للعب بنيمار أو بدونه.. ويمكننا الفوز وانتزاع الصدارة

أعرب المدرب الاسباني لويس انريكي المدير الفني لفريق برشلونة عن ثقته في قدرات لاعبيه قبل مباراة الجولة الـ 33 بالدوري أمام ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وأكد خلالها على جاهزيته لخوض المباراة تحت أي ظروف.

وقال انريكي: “أنا جاهز حاليًا لخوض مباراة ريال مدريد، سواء كان نيمار متاح أو لا، سنخوض المباراة بكل ما لدينا بحثًا عن الفوز”.

وأضاف: “لدي الثقة في قدرتنا على تحقيق الفوز في اللقاء، ومن ثم تصدر الدوري والتركيز في مبارياتنا المقبلة بالليجا”.

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الاسباني حاليًا برصيد 75 نقطة، وله لقاء مؤجل ضد سيلتا فيجو، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد72 نقطة، ولعب كل لقاءاته.