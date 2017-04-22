براهيمي:” ألكاراز مدرب متطلب ولا يتسامح مع الانضباط”

خص الدولي الجزائري ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي موقع لاغازيتا دو فيناك بحوار تحدث فيه عن وضعيته مع ناديه بورتو والعقوبة التي سلطت عليه والتي صنعت الحدث في البرتغال وكذلك أهدافه الحالية، إلا أن الأهم في الحوار هو رأيه في المدرب الجديد للمنتخب الوطني لوكاس ألكاراز الذي دربه في مناسبتين مع نادي غرناطة وهنا قال: ” ألكاراز دربني في مناسبتين مع غرناطة الإسباني، لكن الأمر يختلف مع المنتخب والفرق كبير بينهما، ففي غرناطة كنا نلعب بطريقة دفاعية بالنظر إلى ما لديه من لاعبين لكن في المنتخب لدينا مجموعة رائعة، الأمور معه مرت جيدا، كما أن هناك اختلافا كبيرا بين البطولة الإسبانية والكرة الإفريقية لهذا لا يمكنني الحكم عليه”.

“متطلب جدا في التدريبات وخاصة التركيز والانضباط”

في رده على سؤال تمحور حول شخصية المدرب الذي قيل أنه صارم جدا في عمله ويطلب الكثير من لاعبيه إضافة إلى علاقته معهم قال براهيمي: ” ألكاراز مدرب متطلب جدا في التدريبات، وخاصة فيما يتعلق بالتركيز والانضباط أثناءها وهذا الأمر أكيد أنه سيساعدنا في المنتخب”.

“يطلب دائما اللعب ككتلة، يحب الفوز والتركيز على الدفاع”

بعدها تحدث براهيمي عن مواصفات ألكاراز الفنية وطريقة لعبه التي يفضلها: ” في غرناطة كنا نلعب أكثر بطريقة دفاعية فهو يطلب منا العودة سريعا والعمل على استرجاع الكرة بسرعة مع تطبيق خطة 4-4-2 أو 4-3-3، لكن كما قلت الأمر يختلف كثيرا بين الفريقين وما يتواجد في كل فريق، لهذا فإحداث تغيير على خطته سيكون وفقا لما لديه من إمكانيات”.

” أجيد الإسبانية ولا حاجة لمترجم”

في الأخير أكد براهيمي أن مشكل اللغة لن يطرح في المنتخب بما أنه يجيد اللغة الإسبانية رفقة بعض لاعبيه وهنا قال: “أعرف جيدا الإسبانية ولا داعي لوجود مترجم، لن يطرح أي إشكال بالنسبة للتواصل، أريد أن أقول للجزائريين أننا سنعمل على العودة سريعا إلى مستوانا الحقيقي بداية من الاستحقاقات القادمة”.

ب-بكوش