تقارير. إصابة زلاتان أنهت مسيرته مع يونايتد وقد لا يلعب في أوروبا مرة أخرى

وضع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فريقه مانشستر يونايتد في أزمة قوية، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أمس الخميٍس، في مواجهة أندرلخت البلجيكي بإياب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي.

وسقط ابراهيموفيتش بطريقة مروعة خلال المباراة التي انتهت بفوز يونايتد 2/1 وتأهله لنصف النهائي، وسط تأكيدات بانتهاء موسمه، ولكن يبدو أن الأمور قد تصل لما هو أكثر من ذلك.

وقالت صحيفة “ديلي إكسبرس” نقلا عن الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو المقرب من زلاتان، أن اللاعب يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي.

وأشارت إلى أن فترة غيابه قد تصل لما يقرب من 9 أشهر كاملة، مما يعني عودته في شهر فبراير المقبل أي بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد بشهور طويلة.

ومن غير المتوقع ان يقوم الشياطين الحمر بتجديد عقد زلاتان الذي ينتهي في يونيو المقبل، خاصة ببلوغه سن الخامسة والثلاثين، وتسبب الإصابة في غيابه عن معظم الموسم القادم.

وتمثل هذه الإصابة القوية تهديدا كبيرا على مسيرة المهاجم السويدي، وإمكانية تحويل وجهته إلى الدوري الصيني أو الأمريكي بعد ضعف فرصته في أوروبا.