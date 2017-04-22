راجي: مبابي سيسجل ثنائية في يوفنتوس

كشفت قرعة الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم عن مباريات مثيرة وقوية حيث سيواجه نادي موناكو الفرنسي يوفنتوس الإيطالي بينما على الجانب الآخر سنشهد ديربي إسباني بين أتليتكو مدريد وريال مدريد.

ومن جانب المباراة الفرنسية الإيطالية ينتظر الجميع المواجهة المثيرة بين هجوم موناكو القوي بقيادة النمر الكولومبي فالكاو والموهوب الشاب مبابي أمام دفاع السيدة العجوز غير القابل للإختراق.

وفي تصريحات الظهير الأيمن الإيطالي أندريا راجي لاعب نادي موناكو الحالي عن زميله مبابي قال: “هو لاعب أكثر من رائع وموهوب، دائمًا ما يؤمن بقدراته ولديه ثقة كبيرة تجعله يظهر ويقدم أداء جيد في المباريات الكبرى”.

وأضاف: “لم يشعر بالضغط والقلق أمام مانشستر سيتي في دور الـ16 وكذلك أمام بوروسيا دورتموند بالدور ربع النهائي، تمكن من تسجيل هدفين في كل فريق وأتمنى أن يواصل ذلك”.

في الأخير قال: “يجب ألا يصيبه القلق أمام يوفي وأتمنى أن يسجل هدفين في مرماهم كما فعل مع الفرق السابقة”.

يذكر أن النادي الفرنسي قد تأهل على حساب أسود الفيستفاليا بالدور السابق بنتيجة 6-3 ذهابًا وإيابًا بينما تأهل يوفي على حساب برشلونة الإسباني الذي فشل كليًا في تسجيل أي هدف في مرمى بوفون بالرغم من تواجد ميسي وسواريز ونيمار، فهل يفعلها مبابي!

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