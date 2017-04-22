رسمياً: يوفنتوس يضم الموهبة بنتانكور

توصل نادي يوفنتوس الإيطالي إلى اتفاق مع نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني يقضي بضم الأوروجوياني الشاب رودريجو بنتانكور بدايةً من الموسم المقبل مقابل 9.5 مليون يورو.

بنتانكور ذو ال19 عاماً وقع على عقود انتقاله إلى يوفنتوس لمدة خمسة أعوام، وسيصبح لاعباً رسمياً في صفوف البيانكونيري بدءاً من 1 يوليو القادم بعد أن قضى عامين في الأرجنتين مع بوكا جونيورز.

رودريجو نتاج قطاع الشباب في نادي بوكا جونيورز ويملك النادي الأرجنتيني نسبة 50% من قيمة الانتقالات المستقبلية لبنتانكور طبقاً للتعاقد مع نادي يوفنتوس.

يوفنتوس أكد “قيمة الصفقة قد تزيد حسب نسبة مشاركات اللاعب مع النادي”

بنتانكور الملقب ب”لولو”، انضم لبوكا جونيورز في عمر الرابعة عشر، وشارك للمرة الأولى أساسياً في أبريل 2015 بعمر السابعة عشر.

وشارك اللاعب الواعد مع العملاق الأرجنتيني في 17 مباراة في الموسم الحالي من الدوري المحلي، ولعب لمنتخب أوروجواي تحت 20 عاماً ثمان مباريات.

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