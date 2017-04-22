زطشي سيعين سعدان مستشارا فنيا و عنتر يحيى وصايفي لإعادة الروح للمنتخب

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الفاف خير الدين زطشي يسير في الأيام القادمة إلى تعيين المدرب الوطني السابق رابح سعدان في منصب مستشار فني له مثلما كان الأمر من قبل بتعيين مشرارة مستشار قانوني إضافة إلى منح منصبين لعنتر يحيى ورفيق صايفي في الطاقم الفني الجديد للخضر، ولو أن دورهما لن يكون في الأمور الفنية التي تبقى من اختصاص الإسباني ألكاراز، لكن من أجل إعادة الروح لمجموعة المنتخب الوطني الغائبة منذ مدة والتي كانت في وقت مضى تمثل قوة الخضر.

أراد تقديمه لألكاراز إلا أن سعدان متواجد في فرنسا

كما أكد مصدرنا أن رئيس الفاف اتصل هاتفيا بالشيخ سعدان من أجل دعوته إلى وجبة العشاء، التي أقامها على شرف الطاقم الفني الجديد بقيادة ألكاراز والتي دعا إليها لاعبي منتخب 82 ماجر، عصاد وفرقاني وذلك من أجل تقديم سعدان للمدرب ألكاراز بصفته مستشاره الفني، إلا أن الشيخ تعذر عليه الحضور بما أنه كان متواجدا في الأراضي الفرنسية.

نحو تعيينه رسميا في المكتب الفدرالي القادم

تعيين الشيخ سعدان في منصب مستشار فني قد يعلن عنه رئيس الفاف بشكل رسمي خلال اجتماع المكتب الفدرالي القادم المقرر يوم 30 أفريل، لكي يكون أعضاء المكتب على دراية بالقرارات التي يتخذها الرئيس زطشي مع شرح مهام الرجل في هذا المنصب الذي يعتبر جديدا في الاتحادية الجزائرية، وهي خطوة مشابهة لتلك التي قام بها بعد أن عين مشرارة مستشارا قانونيا له.

تحديد صلاحيات سعدان لكيلا تتداخل مع تيكانوين

المنصب الجديد الذي يريد زطشي منحه للشيخ سعدان وهو مستشار فني قد يعتبره البعض متداخلا في مهامه مع المدير الفني فضيل تيكانوين، الذي عين مؤخرا في هذا المنصب، غير أن زطشي قد يجتمع بالرجلين معا من أجل تحديد مهام كل واحد منهما لكيلا تكون هناك تداخلات في الصلاحيات، فيما يخص الجوانب الفنية ولو أننا لا نعرف بماذا سيكلف سعدان بالضبط وما دوره في هذا المنصب الجديد الذي يريد زطشي استحداثه، إلا أن الأكيد أنه يريد سعدان بجانبه للاستفادة من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الرجل.

دور عنتر يحيى وصايفي إعادة الروح وإحداث التوازن بين المحلي والمحترف

رغبة رئيس الفاف في التعاقد مع اللاعبين الدوليين السباقين عنتر يحيى ورفيق صايفي ورؤيتهما في الطاقم الفني الجديد للخضر الهدف منها هو إعادة الروح إلى مجموعة المنتخب من أجل العودة سريعا إلى سكة الانتصارات، لأن روح المجموعة هي التي كانت وراء النتائج الرائعة التي حققت في السنوات الماضية وزطشي يبحث عن روح أم درمان في الخضر خلال عهدته، إلا أن الهدف غير المعلن هو إحداث التوازن داخل المجموعة بين اللاعب المحلي والمحترف لعدم خلق تكتلات أو فرض مجموعة لمنطقها داخل المنتخب.

ب-بكوش