سليماني: “لو تكونت جيدا لكنت لاعبا آخر الآن”

“الكل احتقرني لكني أكدت للجميع أنهم مخطئون في حقي “

شرع لاعب الخضر ونادي ميدلسبرا عدلان قديورة في تجهيز مجلة جديدة اسمها “ماغ تيم” حيث أصدر منها العدد رقم صفر أو العدد التجريبي في الأيام الماضية، عدلان استضاف زميله في المنتخب إسلام سليماني كضيف شرف والذي أدلى بتصريحات مطولة تكلم فيها عن مشواره وعن المنتخب الوطني أيضا.

“الأغلبية لم تكن تؤمن بي وحتى لما وقعت للشباب وصفوني بالصفقة الفاشلة ”

بداية حديث سليماني كانت بحرقة، حيث كشف أنه كان ” محقورا ” من الجميع حتى لما كان في الجزائر لكنه أثبت للجميع أنهم كانوا مخطئين في حقه وقال: ” الأغلبية لم تكن تؤمن بقدراتي، لكني في الأخير أثبت لهم أنني الأحسن، حتى أنهم وصفوني بالصفقة الفاشلة عندما أتيت لشباب بلوزداد وقالوا: “من هذا اللاعب؟” أنا هنا لا أقول هذا لكي أنتقم منهم بل فقط لأؤكد لهم أنني نجحت وأثبتت قدراتي وآمنت بنفسي، أنصح الجميع بعدم الالتفات إلى الانتقادات والإيمان بقدراتهم بهدف النجاح”.

“راضي عن بداياتي مع ليستر وأشكر محرز على كل ما قدمه لي من مساعدات”

بعد أن تحدث عن بدايته من عين البنيان إلى سبورتينغ لشبونة انتقل سليماني للحديث عن تجربته الحالية مع ليستر سيتي وقال: ” أنا راض عن بدايتي مع ليستر سيتي، مستمتع بوقتي في فريقي الجديد خاصة مع تواجد رياض محرز، الذي ساعدني كثيرا على الاندماج، أحاول تعلم الإنجليزية من أجل التأقلم أكثر، أكبر أحلامي هي اللعب في البريمرليغ أنا سعيد بذلك وسعيد أكثر لأن بدايتي كانت موفقة بتسجيلي لأول هدف في أول لقاء”.

“أشكر وحيد على ثقته ولم أنم لأسبوع عندما تلقيت دعوة المنتخب”

بعد الحديث عن مسيرته انتقل إسلام للحديث عن المنتخب الوطني، حيث تكلم عن أول دعوة له حين قال: ” عندما تلقيت أول دعوة لم أنم لأسبوع كامل، كان أمر خارق للعادة، الوصول للمنتخب هو حلم أي لاعب جزائري وسليماني تمكن من تحقيق ذلك الحلم، تمكنت من التسجيل وأكدت أني استحققت تلك الدعوة ” وعن المدرب الذي وجه له أول دعوة قال سليماني: ” أشكر وحيد كثيرا لأنه وثق بي، أعتقد أنني محظوظ فلو كان أي مدرب آخر لم يكن ليوجه لي الدعوة “.

“في الجزائر هناك مواهب كثيرة والآلاف من سليماني”

بما أننا في فترة تحول والكل بات يتكلم عن اللاعب المحلي وضرورة منحه الفرصة فقد غير سليماني البوصلة تجاه هذا المحور في حديثه مع قديورة، وأكد بداية أن الجزائري تعج بالمواهب وفي هذا الشأن قال:” هناك آلاف وآلاف من سليماني في الجزائر بل أحسن حتى من سليماني ، عليهم فقط العمل والعمل بقوة من أجل الوصول وتحقيق أهدافهم”.

“في الجزائر لا يوجد تكوين ولو تكونت تكوينا صحيحا لكنت لاعبا آخر الآن”

رغم تأكيده على أن الموهبة الخام موجودة، إلا أن سليماني أكد ضعف اللاعب المحلي وهذا بسبب ضعف التكوين وقال: ” العمل هو من سيساهم في وصول المحلي للمنتخب والاحتراف، تصور أنني كنت أتدرب في صغري مرتين في الأسبوع في الوقت الذي يتدرب فيه أقراني في أوروبا على أعلى مستوى وكل يوم وفي قاعة تقوية العضلات، الجميع يعرف أن مستوى المحلي ضعيف هذا صحيح، علينا أن نعمل بقوة في الفئات الشبانية، أعتقد أنني لو تكونت تكوينا صحيحا لكنت لاعبا آخر تماما وأحسن مما أنا عليه الآن “.

بورقعة-ع