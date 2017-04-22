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صحيفة أسبانية تكشف عن المحادثة السرية لراموس ورونالدو مع ليفاندوفيسكي

صحيفة أسبانية تكشف عن المحادثة السرية لراموس ورونالدو مع ليفاندوفيسكي

By admin
22 أبريل، 2017
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انتشرت طوال الساعات الماضية أنباء عن توجه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، إلى الحكم المجري فيكتور كاساي لاعتراضه على أدائه في المباراة التي خسرها بايرن ميونيخ من ريال مدريد بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن قد ودع دوري الأبطال بخسارته 4/2 في المواجهة التي اقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو ليتم إقصائه بنتيجة 6/3، في مباراة شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية لكاساي.

وقالت صحيفة “as” الأسبانية أن المحادثة الأهم لليفاندوفيسكي مع ثنائي ريال سيرخيو راموس وكريستيانو رونالدو بعد نهاية المباراة للحديث عن مستقبله.

وأوضحت أن راموس ورونالدو صحا مهاجم بايرن بالتوقيع للنادي الأسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على توصية من فلورينتينو بيريز رئيس النادي.

ومن المقرر ان يخوض ريال معركة قوية مع النادي الألماني لاقتناص خدمات هدافه، خاصة بارتباطه بعقد حتى 2021 برفع راتبه من 8 مليون إلى 15 مليون سنويا وهو الرقم الأعلي في البوندزليجا.

وتأتي هذه الأنباء لتؤكد اقتراب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة من الرحيل عن صفوف ريال بسبب الانتقادات الشديدة التي تعرض لها مؤخرا.

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